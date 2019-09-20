Главу колонии отстранили после видео со стриптизом на День лесника

Врио начальника колонии-поселения №14 в поселке Тамтачет на северо-западе Иркутской области временно отстранен от работы после появления видеозаписи, на которой сотрудники учреждения исполняют стриптиз. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой сотрудники колонии-поселения отмечают День лесника. По данным СМИ, во время корпоратива проходил конкурс, по условиям которого нужно было раздеться. На кадрах видно, как мужчины под музыку снимают с себя одежду, стоя на табуретках, а рядом танцуют женщины в камуфляжной форме и помогают им. Вскоре участники конкурса начали соревноваться, кто быстрее оденет мужчину. На тех к этому времени осталось только нижнее белье.

По этому факту проводится служебная проверка, а руководитель колонии-поселения временно отстранен, пока не станут известны ее результаты. «Корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтачет»,— говорится в сообщении краевого управления ФСИН.

Илья Николаев