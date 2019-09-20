Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

В Театре драмы имени Наума Орлова, состоялась инаугурация губернатора Челябинской области. Мероприятие посетили более 700 приглашенных гостей – чиновники, политики, депутаты, представители общественных и религиозных организаций, бизнеса.

Алексей Текслер выразил благодарность президенту Владимиру Путину за оказанное доверие, поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах, а также семье и друзьям. «Впереди напряженная работа, нам предстоит сделать жизнь челябинцев лучше»,- сказал господин Текслер, отметив, что сделать это планируется через реализацию нацпроектов и принятых на областном уровне планов по развитию.

Алексей Текслер возглавлял Челябинскую область в статусе врио губернатора с весны этого года, он сменил на посту руководителя региона ушедшего в отставку Бориса Дубровского. 8 сентября господин Текслер был избран губернатором, получив более 69% голосов.