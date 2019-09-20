В Советском районе Челябинска 4,5 тысячи жителей останутся без электричества

В Челябинске 22 сентября частично отключат электроэнергию в Советском районе. Без света останутся 4,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с выполнением работ по замене электроопоры с 4 часов утра до 13 часов не будет электричества в домах, подключеных к подстанции 110 кВ «Южная». Это жилые кварталы ограниченные улицами Сулимова, Овчинникова, Доватора, Шаумяна, Загородная, Цеховая, а также Цвиллинга, Овчинникова, Перовской, Монакова, Комсомольская.

В зону отключения попадают детский дом №6, лаборатория ГМЛПУЗ ЧОКБ, насосные МУП «ПОВВ», центральный тепловой пункт АО «УСТЭК-Челябинск», отделение ГКБ №1 (на ул. Доватора, 26), отдел полиции по вопросам миграции Советского района (ул. Цвиллинга, 58 б).

Энергетики просят челябинцев на это время отключить из сети электроприборы.