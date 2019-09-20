Глава Новокуйбышевска собирается покинуть свой пост

Глава Новокуйбышевска Владимир Фомин собирается покинуть свой пост. В городскую думу поступило его заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, сообщает в пятницу департамент информационной политики Самарской области.

Заявление градоначальника будет рассмотрено 23 сентября на первой сессии парламента Новокуйбышевска.

Владимир Фомин был избран главой Новокуйбышевска в декабре 2018 года. Прежний руководитель города Сергей Марков покинул свой пост в начале октября текущего года после назначения министром энергетики и ЖКХ Самарской области.

До своего избрания господин Фомин являлся советником по совместительству в двух компаниях - ООО «Техносервис» и ООО «Присма». Ранее избирался депутатом думы городского округа Новокуйбышевск IV и V созывов с 2004 по 2014 год. Входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политики.

Андрей Сазонов