ГК «Ростов-Дон» победил АГУ-«Адыиф» в Суперлиге Париматч

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счетом 45:16 в матче Суперлиги Париматч, который проходил во Дворце спорта «Ростов-Дон» . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сентябрьские матчи для „Ростов-Дона“ — разминка и наработка комбинаций перед стартом предварительного раунда Лиги чемпионов, в котором нашей команде предстоит сразиться с польским „Люблином“, румынским „Бухарестом“ и датским „Эсбьергом“», - говорится в сообщении.

Напомним в субботу, 14 сентября «Ростов-Дон» обыграл звенигородскую «Звезду» со счетом 38:26.

«Ростов-Дон» встретится с польским «Люблином» в матче Лиги чемпионов 5 октября во Дворце спорта.

Дарья Голякова