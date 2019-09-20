Промышленное производство на Кубани выросло на 3,7%

В январе-августе 2019 года индекс промпроизводства в Краснодарском крае составил 103,7%, данные опубликованы Краснодарстатом. Наибольший рост отмечен в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (в 3,6 раза), металлургическом производстве (+73,4%), производстве химической продукции (+49,4%).

Максимально снизились индексы промпроизводства в следующих отраслях: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-36,7%), табачных изделий (-33,1%), производство и распределение газообразного топлива (-31,3%).

Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах на Кубани составил 594,4 млрд руб с ростом к январю-августу 2018 года 6,3%. Полезных ископаемых отгружено на сумму в 16,7 млрд руб., снижение на 4,6%.

«Высокие результаты за 8 месяцев показали такие предприятия, как «Еврохим–БМУ» – флагман химической промышленности региона, цементные заводы Новороссийска, швейная фабрика «Славянская», а также кропоткинский производитель упаковки из гофрокартона «Кубанская картонажная фабрика», – цитирует слова руководителя департамента промышленной политики края Ивана Куликова пресс-служба администрации Кубани.

Андрей Ульченко