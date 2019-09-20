«ДОМ.РФ» и БелЗАН заключили мировое по спору на 118 млн рублей

Банк «Дом.РФ» и Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН, входит в структуру «Ростеха») заключили мировое соглашение по делу о взыскании с предприятия 118,12 млн руб. задолженности. БелЗАН в 2014 году привлекал кредитную линию в Социнвестбанке, который в настояще время влился в «Дом.РФ». Соглашение подписано 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

По условиям мирового соглашения завод и его дочерние общества — «САК», «БелЗАН мет», «БелЗАН сервис», «БелЗАН МК», «Белспринг», которые были поручителями по кредиту, признают солидарную ответственность перед банком и обязуются погасить долг до 31 декабря текущего года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», между «Дом.РФ» и БелЗАН действует договор залога, заключенный в декабре 2016 года. В залоге у банка находится оборудование завода, в том числе автоматическое бункерное загрузочное устройство, мостовые краны, токарно-агрегатный комплекс, станки. Срок исполнения обязательств по договору истекает 30 июня 2022 года.

БелЗАН — крупнейший поставщик крепежных изделий и пружин для российского автопрома. Ранее входил в ОАО «АвтоВАЗагрегат». После объявления акционера банкротом контроль перешел к залоговому кредитору — «РТ капитал» (структура «Ростеха»).

Ирина Самойлова