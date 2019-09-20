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Фото: Андрей Абрамов

Улица Ильинская может превратиться в Силиконовую долину

Возможности ее редевелопмента обсудили в кремле.

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В ходе экспертной дискуссии идею размещения на улице IT-квартала предложил Юрий Перелыгин - главный инженер компании «Ленгипрогор», выигравшей конкурс на разработку проекта восстановления Започаинья.


В ходе экспертной дискуссии идею размещения на улице IT-квартала предложил Юрий Перелыгин - главный инженер компании «Ленгипрогор», выигравшей конкурс на разработку проекта восстановления Започаинья.

Конкурс, по условиям которого проект должен быть выполнен до конца 2019 года и предусматривать создание общей концепции и программы использования Ильинской, был организован Институтом развития городской среды.

Руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина рассказала насколько IT-парк вписывается в историческую среду улицы.

Программа восстановления улицы Ильинской, на которой расположены 49 объектов культурного наследия, рассчитана до 2021 года.

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