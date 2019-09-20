«Известия»: военкоматы смогут ставить призывников на учет по месту жительства

Минобороны разработало поправки, позволяющие военкоматам ставить призывников на воинский учет по фактическому месту проживания без предъявления временной регистрации, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Три источника газеты утверждают, что изменения вступят в силу в конце 2019 года.

Согласно действующим правилам, военкомат ставит на воинский учет при предъявлении регистрации по месту жительства. В случае переезда призывник обязан сняться с воинского учета по прошлому месту жительства и вставать на новый там, где зарегистрирован.

Минобороны предлагает определять фактическое место жительства на основе информации от учебных заведений и предприятий.

О том, какие изменения в армии произошли в 2019 году, читайте в публикации “Ъ” по итогам отчета министра обороны Сергея Шойгу перед депутатами.