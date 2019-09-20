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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Самарской области выпало рекордное количество осадков

Рекордное количество осадков зафиксировано 19 сентября 2019 года на шести метеостанциях Самарской области. Об этом сообщает ФБГУ «Приволжское УГМС».

В Клявлино выпало 25,9 мм осадков, на 13,4 мм превысив предыдущий максимум для этого дня, зарегистрированный в 2016 году. В Новодевичье и Челно-Вершинах зафиксировано 23,7 мм и 23,5 мм осадков, побив рекорды 1988 года. В Тольятти перекрыт абсолютный максимум для этого дня, зарегистрированный 49 лет назад. Рекордное количество осадков также зафиксировано в Кинель-Черкассах и Серноводске.

Андрей Сазонов


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