В Троицке ураган снес крышу магазина «Красное & Белое»

Ураганный ветер снес крышу магазина «Красное & Белое» в Троицке. Инцидент произошел 19 августа на улице Сибирской, сообщает местная газета «Регион». Одноэтажное здание полностью лишилось кровли из металлического профнастила. Кроме того, сильный ветер в Троицке валил деревья, некоторые из них падали на жилые дома, обрывал линии электропередачи, частично сорвал кровлю со здания бывшей библиотеки «Ровесник» на улице Ленина.

Штормовой ветер с разрушительными последствиями бушевал не только в Троицке. По данным Единой диспетчерской службы Челябинска, с 12 зданий в городе частично сорвана кровля. С одного из корпусов поликлиники ГКБ №2 унесло вентиляционную трубу. Кроме того, разрушен один остановочный комплекс, повреждены две балконные рамы, повалено 39 деревьев. Упавшие деревьев повредили 12 легковых автомобилей. Частично нарушено электроснабжение в трех городских поселках: Локомотивный, Новосинеглазово, станция Шершни. Всего без света остались 60 частных домов.

Экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий действует и сегодня, 20 сентября.