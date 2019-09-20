SKODA на Франкфуртском автосалоне 2019

В мае этого года чешский бренд представил в Братиславе новый суббренд электромобилей – iV. Там же компания представила две первые электрифицированные модели: plug-in гибридный SKODA SUPERB iV и полностью электрический SKODA CITIGOe iV призваны воплотить философию Simply Clever в электромобилях, предложив клиентам быструю зарядку, большой запас хода и привлекательные цены. С новыми моделями чешский бренд вступил в эру электромобилей и заложил фундамент своего успешного будущего. Компоненты для электромобилей Volkswagen Group производятся на заводе SKODA в Млада-Болеславе с сентября 2019 года. Помимо этого, чешский бренд разрабатывает эффективную зарядную инфраструктуру: к 2025 году SKODA инвестирует 32 млн евро и создаст 7 000 зарядных станций на территории своих заводов в Чехии и за их пределами. Наконец, персонал чешского бренда также всесторонне готовится к тому, чтобы соответствовать новым требованиям: уже свыше 13 000 сотрудников SKODA прошли тренинги по производству электромобилей.

Первые электрифицированные модели чешского бренда: SKODA SUPERB iV и SKODA CITIGOe iV

Новые SKODA SUPERB iV и SKODA CITIGOe iV стали первыми электрифицированными моделями за всю 124-летнюю историю компании. Plug-in гибридная версия флагмана SUPERB, оснащенная эффективным бензиновым двигателем и электромотором, станет доступна в начале 2020 года. SKODA CITIGOe iV является первой серийной моделью чешского бренда, которая приводится в движение исключительно электродвигателем мощностью 61 кВт. Автомобиль способен проехать до 260 км на одной зарядке при полном отсутствии вредных выбросов в атмосферу.

SKODA SUPERB теперь доступен в версии SCOUT

Через четыре года после выхода SUPERB третьего поколения на рынок флагман получил обновление: модель приобрела изысканные элементы дизайна и еще более современные технологии. Кроме того, SUPERB впервые стал доступен в версии SCOUT. Одной из главных технологических особенностей обновленного флагмана являются полностью светодиодные матричные фары. SKODA SUPERB SCOUT, который предлагается в кузове универсал, представляет собой идеальную комбинацию качеств автомобиля повышенной проходимости и универсала. Агрессивный дизайн, полноприводная трансмиссия и пакет для плохих дорог Rough-Road Package сочетаются с элегантностью, функциональностью и другими преимуществами семейства моделей SUPERB.

MONTE CARLO и G-TEC: новые версии моделей SCALA и KAMIQ

Представляя версию MONTE CARLO для моделей SCALA и KAMIQ, чешский бренд расширяет портфолио в сегментах компактных автомобилей и городских SUV. Обе модели получили еще более динамичную внешность благодаря эффектным черным элементам в дизайне, а их оснащение стало еще богаче. Кроме того, в конце года портфолио марки пополнят SCALA G-TEC и KAMIQ G-TEC, которые отличаются эффективными и экологичными двигателями, работающими на сжатом природном газе (CNG). На автосалоне во Франкфурте, чешский бренд представил прототипы SCALA G-TEC и KAMIQ G-TEC, максимально приближенные к версиям, которые поступят в серийное производство.

SKODA AUTO DigiLab расширяет экспертизу в разработке инновационных решений и цифровых технологий

SKODA DigiLab является ключевым инструментом во многих цифровых инновационных процессах компании. Центры разработок в Праге, Тель-Авиве и Пекине играют важную роль в развитии марки как эксперта в области цифровых технологий. В число многочисленных проектов SKODA DigiLab входят проект CareDriver, направленный на заботу о детях, людях преклонного возраста и с физическими ограничениями, платформа для проката электрических скутеров BeRider в Праге и сервис WeShare.

Более подробно познакомиться с автомобилями марки SKODA, о их наличии, комплектациях, ценах, а также о специальных предложениях, акциях и выгодах Вы можете в салоне официального дилера SKODA компании Барс-Авто на Рязанской, 16.

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