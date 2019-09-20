Петербург вошел в перечень регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Петербург и Москва вошли в перечень регионов с наиболее высокой заработной платой в предлагаемых вакансиях.

Согласно исследованию портала «Работа в России» наиболее высокие предложения по заработной плате можно встретить в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Москве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. Так, в Москве предлагается более 8 тыс. вакансий с оплатой более 80 тыс. руб., а в Петербурге, ХМАО и ЯНАО — около 1,5 тыс. с зарплатой выше 80 тыс. руб.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии работодатели предлагают в сферах IT, строительства, недвижимости, продаж и транспорта.