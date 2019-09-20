«Алтайэнергосбыт» банкротит «Бирюзовую Катунь»

ОАО «Алтайэнергосбыт» требует признать банкротом оператора единственной в регионе особой экономической зоны ОАО «ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Сообщение о поступлении соответствующего заявления в арбитражный суд Алтайского края размещено на его сайте. Сумма задолженности ОЭЗ перед энергосбытовой организацией не раскрывается.

Буквально на прошлой неделе «Бирюзовой Катуни» удалось урегулировать вопрос о банкротстве, на котором настаивала налоговая инспекция. Компания задолжала государству более 5,7 млн руб. С марта 2019 года рассмотрение заявления ведомства «неоднократно откладывалось для урегулирования сторонами спора, говорится в материалах арбитражного суда. ОЭЗ погашало образовавшуюся задолженность. Последнюю сумму — 211,3 тыс. руб. компания внесла 11 сентября в день очередного судебного заседания. В результате суд отказал налоговой инспекции во введении наблюдения в отношении должника и прекратил производство по делу о его банкротстве.

«Бирюзовая Катунь» — комплекс природного и экстремального туризма площадью 3,3 тыс. га. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд руб. На территории комплекса планировался туристический поток 1,1 млн человек в год и создание 3,5 тыс. мест размещения туристов. Год назад Счетная палата признала работу ОЭЗ неэффективной: на 4,2 млрд руб. федеральных инвестиций алтайская турзона привлекла менее 900 млн руб. частных средств, часть объектов инфраструктуры ОЭЗ не эксплуатируется из-за их несоответствия реальным потребностям зоны.

Илья Николаев