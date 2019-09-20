Гособвинение запросило условный срок для бывшего вице-мэра Томска

В Советском райсуде Томска, где слушается дело бывшего заместителя главы города Анны Подгорной, проходят прения сторон. Выступая в них, гособвинение запросило для экс-чиновницы один год и семь месяцев условно. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказал источник, знакомый с ходом судебного процесса. 3 октября Анна Подгорная выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Следственные органы обвиняют Анну Подгорную в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Основанием для привлечения ее к уголовной ответственности послужили материалы ФСБ. Согласно им, в 2016 году сотрудники городского департамента архитектуры и строительства, который тогда возглавляла Анна Подгорная, удовлетворили заявление матери начальницы о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр в целях строительства газопровода. «Находясь в очередном отпуске в ноябре 2016 года, обвиняемая дала своему заместителю указание подписать незаконное распоряжение»,— говорили в областной прокуратуре.

В марте 2019 года чиновницу поместили под домашний арест. В последующем она была уволена из мэрии. На первом судебном заседании она полностью признала вину.

Подробности уголовного дела Анны Подгорной читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Болезненное расследование»

Илья Николаев