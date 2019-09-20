АО «БЭСК» полностью восстановило энергоснабжение потребителей

С раннего утра и в течение всего дня 19 сентября в Башкирии сохранялись неблагоприятные погодные условия - дожди, грозы, сопровождавшиеся шквалистыми усилениями ветра с порывами до 26 м/с, в результате чего происходило падение деревьев на линии электропередачи, схлест и обрыв проводов, что вызвало, в свою очередь, нарушение энергоснабжения 158 населенных пунктов (около 36 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 14,16 МВт.

В связи с этим в ООО «Башкирэнерго» (дочерней компания АО «БЭСК») был введен режим «Ураган». Специалисты группы компаний АО «БЭСК» предприняли все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Для устранения последствий непогоды были мобилизованы все имеющиеся силы и технические средства. Положение осложнялось многочасовой продолжительностью непогодных условий, когда отключения на одних и тех же линиях электропередачи повторялись многократно. Специалисты ООО «Башкирэнерго» работы по восстановлению энергоснабжения проводили всю ночь. Благодаря предпринятым усилиям 20 сентября к 6 часам утра энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.