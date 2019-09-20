20 сентября, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

АО «БЭСК» полностью восстановило энергоснабжение потребителей

С раннего утра и в течение всего дня 19 сентября в Башкирии сохранялись неблагоприятные погодные условия - дожди, грозы, сопровождавшиеся шквалистыми усилениями ветра с порывами до 26 м/с, в результате чего происходило падение деревьев на линии электропередачи, схлест и обрыв проводов, что вызвало, в свою очередь, нарушение энергоснабжения 158 населенных пунктов (около 36 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 14,16 МВт.


В связи с этим в ООО «Башкирэнерго» (дочерней компания АО «БЭСК») был введен режим «Ураган». Специалисты группы компаний АО «БЭСК» предприняли все необходимые меры для оперативной ликвидации аварий. Для устранения последствий непогоды были мобилизованы все имеющиеся силы и технические средства. Положение осложнялось многочасовой продолжительностью непогодных условий, когда отключения на одних и тех же линиях электропередачи повторялись многократно. Специалисты ООО «Башкирэнерго» работы по восстановлению энергоснабжения проводили всю ночь. Благодаря предпринятым усилиям 20 сентября к 6 часам утра энергоснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

АО «БЭСК» полностью восстановило энергоснабжение потребителей

В дочерних компаниях АО «БЭСК» идет проверка готовности к работе в отопительный сезон

В ООО «БСК» производят замену последнего бакового масляного выключателя

ООО «БСК» продолжает реконструкцию ВЛ 500 кВ «Смеловская – Бекетово»

АО «БЭСК» вновь стало победителем летней спартакиады АФК «Система»

АО «БЭСК» приняло участие в МАКС-2019

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

интервью

Профиль пользователя