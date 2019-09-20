УФСБ по Курганской области задержало экс-главу Кетовского района

Сотрудники управления ФСБ по Курганской области задержали бывшего главу Кетовского района Александра Носкова. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, пообещав предоставить подробности позднее.

Весной этого года сообщалось, что в администрации Кетовского района прошли обыски по фактам превышения должностных полномочий при реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района до 2020 года». Ущерб, который причинили чиновники бюджетам различных уровней, оценивался в 22 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-глава районной администрации Александр Носков в 2017 году был приговорен к штрафу в размере 3,5 млн руб. Суд запретил ему занимать руководящие должности в течение четырех лет, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. По версии следствия, Александр Носков получил от предпринимателя Александра Кузьменко 300 тыс. руб. за содействие в предоставлении земельных участков. Действия господина Носкова принесли ущерб нескольким потерпевшим в размере более 4 млн руб.