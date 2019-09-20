Владелец «Северного Кузбасса» взыскал с компании 717 млн рублей дивидендов

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск гонконгской Kusbas Holding Limited, владеющий контрольным пакетом акций угольной компании «Северный Кузбасс». В пользу мажоритарного акционера с компании взыскано 716,9 млн руб. дивидендов и 59,7 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщается в решение суда.

По материалам суда, 27 апреля 2018 года акционеры АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» на годовом собрании решили выплатить дивиденды в размере 197,3 млн руб. за предыдущий год. Кроме того, 9 июля утверждили дополнительное распределение прибыли по итогам 2017 года в сумме 519,6 млн руб. Дивиденды поступили на счет председателя совета директоров «Северного Кузбасса» Константина Алексеева.

Истец посчитал перечисление средств необоснованным, поскольку господин Алексеев не был акционером, а Kusbas Holding Limited (владеет 98,64% обыкновенных акций компании) не давал компании распоряжений о перечислении дивидендов лично Константину Алексееву, говорится в деле. Суд счел требования обоснованными и удовлетворил иск.

«Северный Кузбасс» управляет шахтами «Березовская» и «Первомайская», обогатительной фабрикой «Северная», Специализированной шахтной энергомеханической компанией, занимающейся сервисным обслуживанием шахт и передачей электроэнергии. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка УК составила 7,98 млрд руб., чистая прибыль — 504,8 млн руб. В марте этого года стало известно, что группа компаний «Талтэк» приобрела 100% акций Kuzbas Holding Limited.

Юрий Зуев