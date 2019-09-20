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Дорогу Колышлей-Сердобск-Ртищево реконструируют на федеральные средства

Пензенская область получит дополнительные денежные средства от федерального центра на реконструкцию дороги Колышлей-Сердобск-Ртищево в границах региона.

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Москве руководителя федерального дорожного агентства Андрея Костюка и пензенского губернатора ивана Белозерцева. Они также договорились о включении в федеральный проект строительства развязки, которая обеспечит прямой выезд из Дальнего Арбеково и микрорайона Заря на трассу М5.

Господин Костюк также высоко оценил работу региона в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Иван Сергеев


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