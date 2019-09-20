Трамп подал иск к прокурору, потребовавшему данные о его налоговых отчислениях

Президент США Дональд Трамп подал иск в суд с требованием признать незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк Сайруса Вэнса, который ранее запрашивал предоставить налоговые декларации президента за восемь лет, сообщил Bloomberg. В иске утверждается, что требования господин Вэнса противоречат Конституции США.

Истцы отмечают, что действующий президент США по закону не может быть фигурантом уголовного дела. «Авторы нашей Конституции понимали, что прокуроры штатов и местные власти будут склонны к уголовному преследованию президента для того, чтобы продвинуться по собственной карьерной лестнице»,— говорится в иске. Кроме того, в документе подчеркивается, что подобные действия отвлекут президента от исполнения конституционных обязанностей.

Слушания назначены на 25 октября. Ответчиками по делу указаны господин Вэнс и американский филиал французской компании Mazars.

В понедельник AP со ссылкой на источник сообщило, что офис господина Вэнса в августе направил в компанию Mazars требование предоставить налоговые отчисления президента США и его компании Trump Organization с 2011 года. Данные нужны были в рамках расследования о выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал, которые вступали с президентом в интимную связь.

Ранее детали о связи господина Трампа с госпожами Дэниелс и Макдугал рассказывал бывший адвокат президента Майкл Коэн, приговоренный к трем годам тюремного заключения. По словам господина Коэна, он организовывал выплату в $280 тыс. отступных двум женщинам в обмен на их молчание перед выборами.

Во время обысков в доме у адвоката были обнаружены документы, касающиеся выплаты госпоже Дэниелс $130 тыс. за молчание об интимных отношениях с Дональдом Трампом в 2006–2007 годах, а госпоже Макдугал — $150 тыс. от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.

Сам президент утверждал, что никогда не призывал господина Коэна к каким-либо противоправным действиям. Действующий адвокат главы государства заявил, что господин Трамп «не был вовлечен в нарушения».

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