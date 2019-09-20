«Азимут» открыл продажи на прямые рейсы в Астрахань из Ростова и Минвод

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на рейсы новых направлений Минеральные Воды – Астрахань и Ростов-на-Дону – Астрахань с посадкой в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Направления будут обслуживаться с 27 октября текущего года три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Из Ростова рейс будет отправляться в 14:15, и приземляться в Минеральные Воды в 15:15. Затем самолет будет вылетать в Астрахань в 16:05, с прибытием в 18:00. Вылет из Астрахани в 18:50, посадка в Минеральных Водах в 19:00,затем в 19:50 вылет в Ростов с прибытием в конечную точку в 20:50. Для каждого аэропорта указано местное время.

Дарья Голякова