На Среднем Урале ликвидировали последствия урагана

В Свердловской области 39 единиц спецтехники устраняли последствия урагана, который повалил деревья на проезжие части М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралавтодора». 19 сентября в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение о непогоде свердловское управление МЧС отправило жителям Среднего Урала в смс-рассылке 19 сентября.

На федеральных трассах «Урал» и «Иртыш» от границ Башкортостана до границ с Казахстаном вечером и ночью было организовано усиленное круглосуточное патрулирование. По словам руководителя отдела содержания автодорог «Уралавтодора» Дмитрия Чупахина, на некоторых участках трасс М-5 и Р-254 ветер был настолько сильным, что сносил остановочные павильоны, также повреждены дорожные указатели и знаки.

«В горнозаводской зоне шквальный ветер валил на проезжую часть деревья. Все помехи движению тут же убирались»,— рассказал господин Чупахин. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются: вывозятся поваленные деревья, устанавливаются дорожные знаки, специалисты ремонтируют автобусные остановки.