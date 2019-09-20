Москва поднялась на 17 пунктов в рейтинге финансовых центров

Столица России поднялась с 88-го места на 71-е (рост на 17 пунктов) в Глобальном индексе финансовых центров (.pdf), который рассчитывают компания Z/Yen и Китайский институт развития. Санкт-Петербург опустился с 73-й на 79-ю строчку (602 балла).

Всего Москва набрала 610 баллов (это больше на 28 баллов по сравнению с прошлым рейтингом), обогнав Мумбаи (72-е место), Чэнду (73-е) и Багамы (74-е), а также Таллин (76-е), Будапешт (78-е) и Буэнос-Айрес (80-е). При этом уступила Глазго (70-е), Риму (69-е) и Хельсинки (68-е). Всего в рейтинге 104 города.

Топ-5 выглядит так:

Нью-Йорк (790 баллов), Лондон (773 балла), Гонконг (771 балл), Сингапур (762 балла), Шанхай (761 балл).

Все города из первой пятерки рейтинга ухудшили свои показатели по сравнению с 2018 годом.

Пять последних мест в рейтинге заняли:

Афины (539 баллов), Далянь (529 баллов), Тяньцзинь (528 баллов), Нанкин (507 баллов), Ханчжоу (459 баллов).

Напомним, рейтинг публикуется дважды в год на основе открытых данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирного банка, The Economist Intelligence Unit и ООН, а также на основе рассылаемых по всему миру анкет для оценки бизнес-среды, состояния инфраструктуры, человеческого капитала и репутации (в общей сложности 103 показателя).

Подробнее о рейтинге в 2018 году — в публикации “Ъ” «Лондон остался финансовой столицей мира».