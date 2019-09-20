В Челябинской области выдача потребкредитов в августе сократилась на 10,4%

В августе этого года кредитные учреждения выдали жителям Челябинской области 44,7 тыс. потребительских кредитов. Это на 10,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных займов этого типа регион занимает девятое место среди 30 субъектов-лидеров.

В целом по стране падение составило 6,5% (1,55 млн единиц). Кроме того, впервые за долгое время в августе 2019 года сократился и объем выданных кредитов на покупку потребительских товаров – на 0,8% до 286,81 млрд руб. Челябинская область оказалась в числе регионов с самых значительным сокращением, больше зафиксировано только в Свердловской (-13,8%), Тюменской (-10,8%) областях и в Якутии (-10,8%). Рост выдачи отмечен только в Омской области.

«Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования», - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.