Удмуртия выплатила 600 млн рублей в счет погашения 20% номинала облигаций 7 серии

Удмуртия выплатила 600 млн руб. в счет погашения 20% номинала пятилетних облигаций серии 34007 и 92,88 млн руб. по 15 купону. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий.

Пятилетние облигации разместили в сентябре 2015 года в объеме 3 млрд руб. Ставки 2-19 купонов приравнены к ставке первого и составляют 13,8% годовых. Так, на одну облигацию выплачено 30,96 руб. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: 10% от номинала погашено в дату выплаты 11 купона, 20% — по 15 купону, 70% от номинала — вместе с 19 купоном.