Магнитогорскую компанию оштрафовали за нарушения экологических требований

Министерство экологии Челябинской области по материалам прокурорской проверки привлекло к административной ответственности ООО «Объединенная сервисная компания» (дочерняя структура ММК) за нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха.

Как сообщают в областной прокуратуре, установлено, что предприятие, будучи объектом II категории негативного воздействия на окружающую среду, в 2018-2019 годах не производило экологический контроль в полном объеме. В частности, не был проведен инструментальный контроль аккредитованной лабораторией 50 замеров в год на границе санитарно-защитной зоны. Договор с такой лабораторией компания не заключила.

Сумма штрафов, наложенных на юрлицо и его руководителя, составила 27 тыс. руб.