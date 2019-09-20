Финские компании могут заняться мониторингом воздуха в Татарстане

Вопрос мониторинга атмосферного воздуха в Татарстане компаниями Vaisala и Aeromon обсуждался во время визита главы минэкологии Татарстана Александра Шадрикова в Финляндию, передает пресс-служба министерства.

У компании Vaisala в ассортименте есть приборы по измерению отходящих газов предприятий, а также автоматические метеостанции, прогнозирующие климатические изменения, тяжелые погодные условия. А мобильные и стационарные устройства Aeromon способны измерять и визуализировать свыше 70 различных газов и твердых частиц, а автоматические отчеты о выбросах предоставляются компанией с обзором в 360 градусов.

В частности, финские компании могут заняться мониторингом воздуха на территории Нижнекамского промышленного узла. Также они рассматривают Татарстан в виде пилотной площадки в России по установке датчиков контроля качества воздуха.

Напомним, что с 8 по 9 сентября в Нижнекамске зафиксировали выброс вредных веществ . По данным минэкологии республики, было зафиксировано превышение по этилбензолу и сероводороду.

"Ъ-Казань"