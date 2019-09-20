Мэрия Перми готова понести расходы на организацию безналичной оплаты в общественном транспорте

20 сентября, пятница
Администрация Перми опубликовала постановление об установлении расходного обязательства для организации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
Согласно документу, расходное обязательство устанавливается на неограниченный срок. Деньги будут направлены на выпуск, выдачу и пополнение транспортных карт; услуги эвайринга; обеспечение контроля сбора платы за проезд.
Расходы финансируются за счет собственных доходов бюджета Перми.
Напомним, новая транспортная модель Перми предполагает иную систему расчета с перевозчиками, бесплатные пересадки на ряде маршрутов, безналичную оплату проезда, возможное повышение тарифа и скидку при безналичной оплате.