Мэрия Перми готова понести расходы на организацию безналичной оплаты в общественном транспорте

Администрация Перми опубликовала постановление об установлении расходного обязательства для организации безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

Согласно документу, расходное обязательство устанавливается на неограниченный срок. Деньги будут направлены на выпуск, выдачу и пополнение транспортных карт; услуги эвайринга; обеспечение контроля сбора платы за проезд.

Расходы финансируются за счет собственных доходов бюджета Перми.

Напомним, новая транспортная модель Перми предполагает иную систему расчета с перевозчиками, бесплатные пересадки на ряде маршрутов, безналичную оплату проезда, возможное повышение тарифа и скидку при безналичной оплате.