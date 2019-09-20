«Роскосмос» будет развивать в Удмуртии детскую аэрокосмическую программу

Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Дня оружейника. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Мы планируем развивать в Удмуртии "Космоквантум" — образовательную программу для детей по аэрокосмическому направлению, целью которой является погружение обучающихся в инженерные области космонавтики. Госкорпорация поддержит проект путем участия в разработке образовательной программы и оснащения оборудованием учебных классов. Проект "Космоквантум" запустим на базе детского технопарка "Академия Калашников"»,— отметил господин Бречалов.

Дмитрий Рогозин добавил, что без формирования интереса молодежи к космонавтике невозможно выполнить стратегические задачи, которые стоят перед ракетно-космической отраслью России. «Мы рады, что еще один детский технопарк с нашим профильным направлением появится в Удмуртии. Будем совместно развивать эту инициативу»,— сказал господин Рогозин.