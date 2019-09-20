В Тюмени открылся завод энергетического оборудования

В индустриальном парке «Боровской» (Тюменская область) открылся завод энергетического оборудования «ЭнергоТехСервис». Сегодня при участии губернатора Александра Моора, директора предприятия Александра Свергина и президента международной компании по производству газовых двигателей INNIO Карлоса Ланге была запущена первая очередь по сборке и капитальному ремонту блочно-модульных газовых электростанций.

По словам господина Свергина, сейчас на заводе построен и оборудован цех, площадка для сбора твердых бытовых и промышленных отходов и испытательный стенд. К 2021 году компания планирует построить административно-бытовой корпус, распределительный центр, учебный центр и насосную станцию. К 2022 году — расширить сборочный цех. Если сейчас общая площадь участка цеха равна более 1,2 тыс. кв. м, то через три года проект в целом займет 10 тыс. кв. м.

Пока мощность производства равна 8-10 газопоршневых машин в месяц. Сроки окупаемости, по словам директора компании, равны 3-4 года. Строительство завода, а также закупка оборудования для его первой очереди стоили почти 1,5 млрд руб. Всего к 2022-2023 году инвестиции «ЭнергоТехСервиса» в проект составят 7,5 млрд руб.

Соглашение о создании завода энергетического оборудования в Тюмени было подписано между правительством региона и компанией в 2017 году на полях Тюменского нефтегазового форума.

Компания INNIO — технический, технологический партнер «ЭнергоТехСервиса». Как отметил Карлос Ланге, для них завод — основной партнер в Тюмени и на Урале в целом. «База для инвестиций здесь. Это только первая фаза (открытие первой очереди — “Ъ-Урал”), и у нас есть возможности для дальнейшего роста».

ООО «ЭнергоТехСервис» основано в 2002 году. Компания — один из лидеров энергетических компаний в России, специализирующихся в области распределенной энергетики. География работы Россия и Казахстан. Офисы расположены в Москве и Тюмени.

Мария Арабей, Тюмень