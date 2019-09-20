Жителя Прикамья приговорили к трем годам колонии строгого режима за вырубку сосен

Бардымский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Установлено, что виновный в июне 2019 года без соответствующего разрешения на вырубку самовольно с помощью бензопилы спилил 29 сосен, причинив лесному фонду ущерб в размере более 540 тыс. руб.

Суд приговорил лесоруба к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также взыскал в полном объеме причиненный ущерб.