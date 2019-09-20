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Мэрия Перми создала рабочую группу для поддержки малого бизнеса

На сайте Пермской городской думы опубликовано постановление администрации Перми о создании рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Согласно документу, рабочая группа займется выработкой решений по совершенствованию действующих механизмов имущественной поддержки субъектам предпринимательства; дополнением перечня имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку; заменой невостребованных объектов на другое имущество, правовым регулированием.

Председателем рабочей группы назначен первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев. Также в объединение вошли начальник департамента экономики и промышленной политики Александр Кузнецов, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Егор Терпугов, начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова, начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников, замначальника департамента экономики и промышленной политики Ирина Пименова, и.о. директора МКУ «Пермский центр бизнеса» Руслан Хабибулин.

Напомним, администрация Перми заявила, что готова компенсировать расходы предпринимателей на установку типовых нестационарных торговых объектов.

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