США обвиняют Южную Корею в незаконном рыболовстве

Торговое представительство США подало жалобу в рамках торгового соглашения с Южной Кореей с связи с незаконным рыболовством, говорится в сообщении торгпредства. По мнению США, Южная Корея не способна «применить достаточные санкции для сдерживания судов от ведения промысловой деятельности», которая нарушает Конвенцию о сохранении живых морских ресурсов в Антарктике.

«Офис Торгового представителя США объявил сегодня, что намерен запросить консультацию по вопросам окружающей среды с Кореей в соответствии с главой Соглашения о свободной торговле между США и Кореей по окружающей среде»,— отмечено в сообщении. Жалоба была подана вслед за докладом Конгрессу Национальной службы морской рыбной промышленности США за двухлетний период, в которой указаны страны, «занимающиеся незаконным, незадокументированным и нерегулируемым промыслом».

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин подписали новое соглашение о свободной торговле между государствами в сентябре прошлого года. Оно вступило в силу в начале текущего года. Первое соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США было подписано в 2007 году и вступило в силу в марте 2012 года. Оно предусматривало постепенную отмену таможенных пошлин почти на 95% потребительских и промышленных товаров, включенных в торговый оборот между двумя странами. В ходе предвыборной кампании господин Трамп не раз критиковал этот договор, называя его нечестным и невыгодным для США.