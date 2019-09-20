В Екатеринбурге осуждены торговавшие наркотиками для финансирования терроризма

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор пятерым уроженцам Узбекистана по уголовному делу о покушении на сбыт (ч.5 ст. 228.1 УК РФ) героина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным ведомства, Бегзод Абдулкасимов получил 14 лет лишения свободы, со штрафом 500 тыс. руб., Джахонгир Абдукадиров – 13 лет со штрафом 250 тыс. руб., Саад Илхомжанов и Камолиддин Эргашев получили по 12 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 250 тыс. руб. каждому, Билолиддин Эгамбердиев – 9 лет 6 месяцев со штрафом 150 тыс. руб. Все осужденные будут отбывать наказания в колонии строгого режима.

По версии следствия, сообщники приняли решение начать продавать наркотики до июня 2018 года. Бегзод Абдулкасимов купил у неустановленного лица героин, который хранил в автомобиле «Range Rover» до момента его передачи соучастникам. Наркотики он разделил на пять частей, упаковал в свертки. Полученные свертки участники группы поместили в карманы своей одежды, а Джахонгир Абдукодиров – в нишу левой передней двери своего автомобиля «Дэу Нексия». Один из свертков также нашли в «Range Rover» Бегзода Абдулкасимова.

В июне всю группу задержали сотрудники ФСБ. Суммарно у задержанных изъяли более 1,3 кг наркотиков. По данным портала 66.ru, преступная группа контактировала с Хомзой Таджибоевым, который, согласно материалам дела, в 2016 году улетел в Турцию, а оттуда уехал в Сирию, где примкнул к одной из террористических организаций. Находясь в Сирии он общался с осужденными, рассказывал о боевых действиях и просил финансовой поддержки. По некоторым данным, в 2018 году его уговоры подействовали, и мужчины, работавшие в Екатеринбурге таксистами, решили продавать наркотики, чтобы отправлять деньги в Сирию.