Власти ищут подрядчика для определения цены изъятия земель на улице Строителей

Управление дорожного проектирования Пермского края объявило торги на составление оценочного отчета по определению размера возмещения в связи с изъятием земельных участков для строительства перехода улицы Строителей от Куфонина до Стахановской.

Максимальная стоимость работ составляет 1,2 млн руб.

Согласно документации, подрядчику нужно также учесть стоимость изъятия объектов недвижимости. Работы нужно выполнить за 40 дней, начиная с 15 января 2020 года.

Торги состоятся 27 сентября.

Напомним, реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции улица Строителей (между улицами Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет. Стоимость проекта превышает 11 млрд руб.