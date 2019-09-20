Два наркоторговца не смогли наладить канал поставки гашиша из Петербурга в Новосибирск

В Новосибирске правоохранители задержали двух наркодилеров, доставивших в город 19 кг гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Партия наркотика прибыла из Санкт-Петербурга. Брикеты с гашишем находились в тайниках, оборудованных в дверях автомобиля задержанных. По данным следствия, задержанные намеревались организовать новый канал поставки гашиша в Новосибирск, но в их планы вмешались оперативники.

Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Константин Воронов