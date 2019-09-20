Индустрия 4.0. Промышленная революция в России

Россия занимает 7-е место в мире по вовлеченности людей в цифровую экономику. В промышленности эти цифры гораздо скромнее, однако мировая программа «Индустрия 4.0», частью которой можно считать нацпроект «Цифровая экономика», подкрепляется реальными примерами несмотря на резистентность системы и людей.



Концепция «Индустрии 4.0» предполагает интеграцию виртуального («цифрового») мира в мир физический. В сфере промышленности это означает максимальную автоматизацию бизнес-, технологических и производственных процессов в рамках всего предприятия. При этом горизонтальная интеграция цифрового предприятия выходит за рамки внутренних операций и охватывает поставщиков, потребителей и всех ключевых партнеров по цепочке создания стоимости. Согласно исследованию «Финам», только 24,6% респондентов верят в то, что «Индустрия 4.0» улучшит жизнь людей, а почти 22% считают, что «роботы захватят мир».

Технологию в том или ином виде внедряют во всех отраслях: металлургической, химической, угольной. Один из примеров — сотрудничество лидера в области извлечения мелкого угля Somerset Coal International и одного из ведущих производителей конвейерного оборудования НПО «Аконит». Somerset впервые искала поставщика в России и выбрала компанию, которая продвигает и поддерживает идеи цифровизации, развивая BIM-технологии (создание 3D-моделей оборудования и его встраивание на этапе проектирования в работающий объект для тестирования).

Этот пример показывает еще и довольно неожиданную сторону «Индустрии 4.0», о которой пока говорят редко. Речь идет об экологии. «Аконит» поддерживает идею создания оборудования под маркой «3Э» (экологичность, эффективность, экономичность), а Somerset предлагает технологию по улавливанию мельчайших частиц угля и их обезвоживанию, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас компании находятся на «документальной» стадии проекта, завершить который планируется в рамках сентябрьской выставки в Новосибирске «Майнинг. Металлургия. Генерация — 2019». Там же будут обнародованы подробности о развитии «цифровых» проектов обеих компаний, практических о цифровых решениях, которые можно использовать в других отраслях. В целом все мероприятие будет посвящено «Индустрии 4.0» и экологии. Это еще одно подтверждение важности и необратимости цифровизации: последние промышленные выставочные мероприятия не обходятся без «цифровых» тем. Как бы там ни было, за ними будущее. И за теми, кто готов меняться.

Новосибирск и область — пилотные регионы по внедрению 14 «суперсервисов» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». И в большей степени они касаются улучшения жизни людей — «Умный дом», «Умный регион». Собственно, они и должны помочь преодолеть сопротивление людей внедрению цифровых технологий и боязнь роботизированного мира.

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