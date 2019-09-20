Ураганный ветер обесточил 19 населенных пунктов в Омской области

19 населенных пунктов в двух районах Омской области 19 населенных пунктов оказались обесточены из-за ураганного ветра, сообщила пресс-служба электросетевой компании «Россети Сибирь».

По информации компании, местами порывы ветра достигали 24-26 м/с. «В 5:38 в результате шквалистого ветра произошли технологические нарушения на линиях электропередачи в Большереченском и Тарском районах области»,— говорится в сообщении.

Последствия устраняют 16 аварийно-восстановительных бригад, в состав которых входят 48 человек и 18 единиц техники. Работы проводятся в трудно проходимой местности, электроснабжение потребителей осуществляется за счет резервных источников.

Юлия Сасевич