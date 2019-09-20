На ММК вновь приглашают работниц украсить собой корпоративный календарь

Фонд «Я - женщина» ПАО «ММК» совместно с Союзом молодых металлургов приступают к подготовке корпоративного календаря на 2020 год. Для участия в кастинге проекта приглашаются работницы Группы ПАО «ММК», причем без возрастных ограничений.



Проект реализуется уже четвертый год подряд. Первый календарь украсили фотографии участниц конкурса «Жемчужина». Затем отбор красавиц производился среди работниц различных цехов и подразделений Магнитогорского металлургического комбината, которые предстали на страницах календаря в компании с четвероногими друзьями – собаками, символами 2018 года. Тот календарь, получивший название «Дамы с собачками», вошел в десятку лучших корпоративных календарей страны. Прошлогодний календарь был выполнен в черно-белых тонах, и был интересен игрой полутеней, подчеркивающих загадочность участниц.

Подробности о тематике нынешнего календаря организаторы пока не раскрывают, но, по словам председателя Фонда «Я-женщина» Марины Сергеевой, это будет самый масштабный проект календаря за все время его существования. Запланированы как студийные сьемки, так и натурные – на территории Магнитогорского металлургического комбината и улицах Магнитки. Творческая группа разработчиков календаря поставила перед собой амбициозную задачу, выполнить которую будет непросто – создать по-настоящему масштабный и одновременно красивый и памятный продукт. Но организаторы уверены, что способны выполнить эту сложную задачу на самом высоком уровне, для чего уже несколько месяцев изучают богатую историю Магнитогорска и его градообразующего предприятия. Залогом успеха нового проекта также послужит партнерство с профессионалами своего дела, которые помогут создать для календаря неповторимые образы. За причёски и макияж моделей календаря отвечает мастерская стиля Веры Лихобабы, за костюмы - главный организатор международного фестиваля моды «Половодье» Елена Каленникова, фотограф проекта - специалист международного класса Ирина Сидоренко, веб-дизайнер - суперпрофессионал Станислав Переверзев. Главным консультантом по истории города и комбината выступила заведующая музеем ПАО «ММК» Надежда Халитова. В качестве партнера проекта также выступает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК». Кроме того, в этом году с проектом будет сотрудничать корпорация Роскосмос, которая представит на одной их страниц свое уникальное детище!

В этом году нет ограничений по возрасту, поэтому на кастинге ждут самые разные женские типажи. Особенно рассчитывают организаторы увидеть девушек с промплощадки. Кастинг корпоративного календаря состоится 26 сентября с 15.00 до 21.00 по адресу ул. Кирова 84 А, каб. 412 (зал по технике безопасности управления кадров).

Как и в предыдущие годы, тираж корпоративного календаря ПАО «ММК» составит 400 экземпляров, часть из них появится в цехах и подразделениях компании, другая часть накануне Нового года поступит в продажу. Все собранные средства по традиции будут направлены на лечение и в помощь тяжело больным детям - подопечным проекта «fonddetki.ru», ведь корпоративный календарь, как и другой проект Фонда «Я-женщина» - конкурс «Жемчужина», всегда несли в себе значимую благотворительную составляющую.