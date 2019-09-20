Стройфирму новосибирского депутата потребовали признать банкротом

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве строительной фирмы «Арго», совладельцем которой выступает депутат регионального заксобрания Олег Мирошников. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Сумма исковых требований, заявленных компанией «Геосити», составила 2,7 млн руб. Отметим, что в августе этого года «Геосити» уже подавала на банкротство «Арго», но суд вернул заявление истцу. Тогда компания предъявила аналогичные исковые требования.

Фирма «Арго» зарегистрирована зарегистрирована в Новосибирске в 2001 году. Компанией на паритетных началах владеют Олег Мирошников и Хэбэйская строительная корпорация Синьцзянь (Китай). «Арго» — застройщик микрорайона Олимпийской славы в селе Каменка и жилого комплекса «Дом на Островского» в Новосибирске.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка «Арго» составила 34,3 млн руб., чистая прибыль — 4,2 млн руб. За последние пять лет наиболее высоких финансовых показателей компания достигла в 2014 году: тогда выручка составляла 676,1 млн руб. при чистой прибыли 8,2 млн руб.

Илья Галагуз