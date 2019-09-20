Путин наградил двух сибирских сенаторов

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов Совета федерации Владимира Лаптева и Татьяну Гигель, представляющих Новосибирскую область и Республику Алтай соответственно. Об этом сообщается в указе, подписанном главой государства.

Экс-депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев, будучи членом комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Господин Лаптев представляет законодательную власть региона в верхней палате российского парламента с 2015 года.

Сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель награждена Орденом дружбы. С 2014 года госпожа Гигель входит в Совфед, где является членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В сентябре этого она избралась депутатом регионального парламента. Сенатора уже имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юлия Сасевич