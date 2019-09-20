Новый созыв земсобрания Сивинского района решил не сохранять ЕНВД

Новый созыв земского собрания Сивинского района пересмотрел решение предыдущего созыва о сохранении единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Депутаты решили отменить этот налог досрочно с 2020 года. По информации "Ъ-Прикамье" за это решение высказались 13 депутатов, еще двое воздержались.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб. Для Сивинского района запланирована компенсация в объеме 9,9 млн руб.

На сентябрьском пленарном заседании заксобрания Пермского края депутаты в первом чтении поддержали пакет мер от краевого правительства, упрощающих переход на патентную или упрощенную систему налогообложения.