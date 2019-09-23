С кем возможен диалог в мире животных

«Огонек» выяснил, какие животные, согласно последним данным науки, используют коммуникацию не только для обозначения примитивных вещей

Дельфин-рассказчик

Выдающиеся умственные способности дельфинов известны с середины XX века. Тогда ученые по всему миру изучали дельфиний язык: жесты в виде знаков головой, телом, хвостом, прыжки или касания, а также акустическую составляющую — ультразвуковые сигналы и целую палитру звуков от щебета, щелканья или скрипа до крика, свиста или писка. В СССР ученые много лет пытались найти смысл в дельфиньей болтовне, анализируя последовательность звуков и, в итоге пришли к выводу, что «сигналы дельфинов комбинируются в тексты». Правда, на каком основании этот вывод был сделан, до сих пор не очень понятно. Тем не менее американский нейрофизиолог Джон Лилли, всю жизнь посвятивший изучению дельфинов, в 1970 году призывал предоставить этим животным право быть представленными в ООН в качестве «китового народа».

Ультразвуковой слон

Микрофоны и GPS-трекеры позволили группе когнитивных биологов из Вены в этом году записать язык слонов, который они используют между собой. Выяснилось, что слоны могут использовать для общения ультразвук (1–20 герц) или своеобразный рык от пассивного колебания связок, последний — в качестве предупреждения об опасности. Также руководитель этого проекта Анджеле Штогер-Хорват упоминает такие важные составляющие слоновьей коммуникации, как прикосновение (приветствие, объятие, успокоительные жесты), громкие звуки, которые издают хоботом в случае тревоги или агрессии, а также в присутствии неслона, которому вышеописанный ультразвук недоступен, команд матриарха для всего стада.

Разговор вверх ногами

Довольно сложным языком обладают летучие мыши. В нем не менее 22 «слов» типа «чип», «бззз», «чёр-чёр». Все звуки, которыми мыши обмениваются между собой, при этом делятся на четыре группы: первая служит для общения матерей с детенышами, вторая связана с «военными действиями» — битвами между самцами, третья служит для любовных монологов и дуэтов, четвертая — сигналы тревоги и опасности. Недавно опубликованное исследование ученых из Тель-Авива заканчивается словами: «Теперь мы уверены, что мыши могут вступать в коллективные беседы, и то, что кажется нам какофонией, на самом деле всего лишь хор из множества голосов».

Каркать надо без акцента

В последние годы появилось много исследований по языку ворон. Некоторые ученые утверждают, что у этих птиц есть настоящий язык, в котором имеется как минимум несколько сотен «слов». Австрийский центр изучения ворон имени Конрада Лоренца опознал 250 отдельных устоявшихся сигналов. Этологи абсолютно уверены, что вороны общаются вполне развернутыми предложениями: «За большими деревьями идет человек в синих перьях и держит громкую палку — спасайся кто может!» Более того, у ворон есть диалекты, меняющиеся от местности к местности, и ворона, скажем, китайская не поймет ни слова из того, что ей говорит ворона, к примеру, испанская. Это подтвердилось в ходе опытов в США, когда местным воронам включали записи карканья их французских сородичей, а те никак не реагировали на «иностранную речь».

Валентина Пахомова