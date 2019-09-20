Вице-мэр уже не тот

На процессе по уголовному делу бывших высокопоставленных чиновников Уфы — вице-мэра по строительству Александра Филиппова и начальника управления капитального строительства Марата Гареева, обвиняемых в превышении полномочий, вчера выступил новый свидетель защиты. Показания суду дал бывший вице-премьер республики, а ныне генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов. Из его слов следовало, что господину Филиппову зря инкриминируют нарушения при исполнении программы расселения ветхого жилья: за формирование перечня расселяемых домов отвечал не он, а другой вице-мэр, Владимир Дмитрюк, который давно ушел на пенсию.

Адвокаты Александра Филиппова и Марата Гареева вчера пригласили в Октябрьский райсуд Уфы нового свидетеля защиты. Показания дал глава госхолдинга «Башспирт» Рауф Нугуманов — в 2012-2014 годах вице-премьер Башкирии, который контролировал исполнение федеральной адресной программы «Жилище», направленной на расселение ветхого и аварийного жилья.

Экс-чиновников обвиняют в том, что в 2012-2016 годах, превысив должностные полномочия (ст. 286 УК РФ), они необоснованно включили в адресную программу, финансируемую из бюджетов трех уровней, дома из кварталов, переданных по договорам развития застройщикам. Согласно договорам развития дома в таких кварталах должны были расселять инвесторы. Фактически эти затраты понес бюджет, а девелоперы их казне (на момент расследования) не компенсировали. Ущерб бюджету от действий обвиняемых оценивается в 1,2 млрд руб.

Как и другие свидетели Рауф Нугуманов сообщил, что в конце 2012 года, когда стартовала программа «Жилище», списки домов на расселение составляли районные администрации. В мэрии за эту работу отвечал первый заместитель главы администрации Владимир Дмитрюк, курировавший ЖКХ в 2010-2014 годах. Господа Филиппов и Гареев непосредственного отношения к этой работе не имели, так как отвечали за строительство и должны были следить за ходом освоения и развития кварталов, переданных застройщикам в развитие, отметил свидетель.

В начале 2013 года, когда перечень домов на расселение был составлен и заверен тогдашним сити-менеджером Иреком Ялаловым и главой республики Рустэмом Хамитовым, Фонд содействия реформированию ЖКХ утвердил республике лимит на расселение. Речь шла о сумме в 6-7 млрд руб., сообщил свидетель.

Вскоре выяснилось, что в программу включили дома, не имеющие оригинальных актов об их аварийности, и у фонда возникли претензии. Тогда же в фонде обратили внимание на включение в перечень домов в кварталах развития.

В кабмине была создана комиссия во главе с тогдашним председателем госкомитета по строительству и архитектуре Камилем Мансуровым (давал показания как свидетель защиты на прошлом заседании), сообщил Рауф Нугуманов. Дома, не имевшие доказательства аварийности, а также те, что уже расселили или начали расселять застройщики, комиссией из программы были исключены.

Нерасселенные дома из кварталов развития в перечне решили оставить, так как у застройщиков «не было ни денег, ни намерения их расселять», уточнил свидетель. Он подчеркнул, что решение о сохранении перечня в этом виде было принято коллегиально на совещаниях в правительстве.

Споры между фондом и республикой о законности включения в программу домов из кварталов развития, по словам господина Нугуманова, продолжались и в 2014 году. В фонде предлагали их исключить — «говорили, что средств, как всегда, не хватает, старались как можно меньше нам выделить и сэкономить, а мы, соответственно,— увеличить объем финансирования».

Как рассказал свидетель, когда в Уфу приехал директор фонда Константин Цицин, башкирские чиновники «пытались доказать, что, если ждать, пока застройщик расселит жилье, а он осваивает кварталы десятилетиями, оно может развалиться, произойдут смертельные случаи».

На вопрос судьи Андрея Лебедева, почему мэрия не расторгала договоры с застройщиками, затягивавшими освоение территорий, он сообщил, что сделать через суд это было проблематично. В конце концов фонд, по словам Рауфа Нугуманова, согласился с включением домов из кварталов развития в программу и принял заявку республики на финансирование.

Судья заметил, что допрошенные ранее в суде сотрудники фонда давали показания о том, что не знали о включении в программу домов из кварталов развития. Рауфа Нугуманова это удивило: адреса многих домов из первой и второй заявок совпадали, отметил он.

Александр Филиппов показал суду письмо главы Башкирии от 28 марта 2014 года, отправленное на имя директора фонда после корректировки программы. В нем сообщалось, что из перечня домов на расселение были исключены дома без подтверждения их аварийности, и дома, которые были расселены застройщиками. Об исключении домов из кварталов развития в письме не упоминалось. Чтобы не снижать объем федерального финансирования, в программу были добавлены другие аварийные дома, в том числе в других муниципалитетах, отметил Рауф Нугуманов.

На вопрос адвоката Алексея Зеликмана, был ли от фонда документ, запрещающий расселение домов в кварталах развития, свидетель ответил отрицательно. «Юристы от правительства доказали, что никаких нарушений нет по включению таких домов в программу»,— сказал он.

Гособвинитель попытался привести доказательства тому, что за формирование адресной программы отвечал все-таки Александр Филиппов, а не Владимир Дмитрюк. Он зачитал положение о первом заместителе главы администрации Уфы по строительству, где было отмечено, что тот отвечает «за выполнение программ капитального строительства, сноса и расселения ветхого и аварийного жилья». «Выполнения! Все правильно!» — воскликнул господин Филиппов. «Но не формирование»,— добавил его адвокат.

Процесс продолжится 23 сентября. Адвокаты намерены вызвать в суд еще двоих свидетелей защиты, имена которых не раскрывают. Владимир Дмитрюк на процессе еще не выступал.

Влада Шипилова