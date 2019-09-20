Все хорошо отложено

Глава Башкирии Радий Хабиров, вчера официально вступивший в должность, заявил, что свой первый срок на этом посту намерен посвятить «пятилетке развития». К 2024 году он обещал создать в республике условия, которые остановят отток населения, продолжающийся с 2016 года. За последний год Башкирию покинули около 12 тыс. человек — втрое больше, чем годом ранее. Если этот план не реализуется, к концу первого срока господин Хабиров рискует управлять регионом с населением менее 4 млн человек, чего в Башкирии не было с 1993 года. Планы нового главы одобрил первый президент республики Муртаза Рахимов, назвав 55-летнего господина Хабирова «симпатичным, молодым руководителем». Параметры «пятилетки развития» вызвали неоднозначную реакцию у экспертов.

Инаугурация Радия Хабирова продлилась не больше часа. Как это предусмотрено Конституцией республики, он принес клятву многонациональному народу республики, пообещав защищать ее государственность (эта часть текста осталась еще со времен суверенитета) и «гарантировать права и свободы человека и гражданина».

Приветствуя нового главу, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что легитимность избрания господина Хабирова «не оставляет сомнений» — 8 сентября за него проголосовали «почти 1 млн 800 тысяч избирателей». Радий Хабиров в своем выступлении дал понять, что оценивает свой результат на выборах как знак поддержки и доверия «4 млн 51 тысячи человек» (то есть всего населения республики). Тем самым он как бы добавил себе голоса и тех, кто не приходил на выборы, и тех, кто голосовал за его соперников.

Как следовало из выступления главы, следующие пять лет он намерен посвятить реализации программы под названием «первая пятилетка развития». Могло показаться, что это намек на вторую. За это время, заявил он, Башкирия должна войти в пятерку лидеров Национального инвестиционного рейтинга, увеличить ВРП с 1,5 трлн в 2018 году до 2 трлн руб., ежегодный объем инвестиций — с 270 млрд до 450 млрд руб. Аналогичную задачу по росту ВРП к 2024 году ставил в мае 2018 года и предшественник господина Хабирова — Рустэм Хамитов.

«Уровень жизни должен вырасти настолько, что люди поедут в республику, а не из республики»,— обрисовал миссию глава. По данным Росстата, численность населения Башкирии в последний раз устойчиво росла в 1991-2000 годах (с 3,96 млн до 4,12 млн человек). До 2008 года она сократилась до 4,05 млн человек. Кратковременный и незначительный рост отмечался в 2009-2010 годах (до 4,07 млн) и 2014-2015 годах (в тех же пределах). В последние четыре года численность сокращалась: наиболее заметно в 2018 году — на 12 тыс. человек (втрое больше, чем годом ранее).

Такая динамика может привести к тому, что в конце первой пятилетки господин Хабиров будет руководить регионом с населением менее 4 млн человек, чего не было с 1993 года (в тот год президентом Башкирии был избран Муртаза Рахимов).

Радий Хабиров пообещал, что на посту главы будет «требователен к себе и к тем, кто выбрал для себя профессию служить людям», нетерпимым к «безынициативности и вороватости».

В числе крупных объектов, которые должны появиться в ближайшее время в регионе, он перечислил строительство двух мостов в Уфе, речного грузового порта в Агидели, новый терминал уфимского аэропорта и железнодорожного вокзала.

Ожидалось, что сразу после инаугурации Радий Хабиров назначит и премьера — этот пост прочат бывшему сопредседателю «Деловой России» Андрею Назарову, неделю назад получившему должность вице-премьера. Однако глава заявил, что структура нового кабинета — «правительства развития» — будет сформирована в течение месяца. При этом журналистам он сообщил, что в структуре будут от силы «какие-то точечные изменения».

Собеседник в администрации сообщил „Ъ“, что паузу взял сам господин Назаров, который решил «оглядеться». Другой источник утверждает, что разработкой программы «пятилетки развития» уже занимался Андрей Назаров. «Ему и исполнять»,— отметил собеседник.

Планы господина Хабирова одним из первых поддержал Муртаза Рахимов, назвав нового главу «симпатичным, молодым руководителем», «достойным башкирского народа». Господин Рахимов попутно раскритиковал предшественника господина Хабирова — Рустэма Хамитова, который тоже был на инаугурации, но предпочел не общаться с журналистами. «Разложил весь Башкортостан»,— оценил итоги управления регионом в последние восемь лет Муртаза Рахимов.

Соперник господина Рахимова на выборах 2003 года, бизнесмен Ралиф Сафин уверен, что Радий Хабиров проявит себя как «жесткий» руководитель. «Никто, пообещав ему сделать, так просто не соскользнет»,— заявил он (цитата по «Башинформу»).

Директор регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов сказал, что «прогнозы главы республики вызвали положительный эффект в бизнес-сообществе». В то же время депутат Курултая от КПРФ Дмитрий Чувилин считает, что программа развития выглядит недостаточно прорывной. «Планы по приросту населения должны быть более амбициозными. Что такое 50 тысяч человек за пять лет? Нужно хотя бы раза в полтора больше»,— отметил он.

«450 млрд рублей инвестиций — это рост к ВВП до 22,5%, то есть уровень выше текущего по стране, но Владимир Путин поручил обеспечить рост инвестиций до 25% к ВВП,— отмечает экономист Всеволод Спивак.— Может быть, это даже хорошо: возможность публичной дискуссии между регионами и центром по возможным стратегиям роста и есть признак развитого федерализма».

Булат Баширов, Наталья Павлова