В центре Москвы ограничено движение из-за предстоящего мотофестиваля

В субботу, 21 сентября, в Москве состоится Осенний мотофестиваль. Из-за этого ограничивают движение в центре города, сообщает ЦОДД.

В частности, с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября полностью закрыты проспект Академика Сахарова (от Садово-Спасской ул. до Докучаева пер.) и улица Маши Порываевой.

С 03:00 до 23:59 21 сентября перекроют проспект Академика Сахарова (от Сретенского б-ра до Садовой-Спасской ул.). В тот же день с 11:15 и до окончания прохождения мотоколонны полностью перекроют Садовое кольцо.