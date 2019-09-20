В 2018 году три энергоблока Курской АЭС ремонтировались дольше плана

По итогам 2018 года ряд атомных станций России допустили снижение коэффициента использования установленной мощности, следует из годового отчета «Росэнергоатома». Основной причиной стало увеличение продолжительности плановых ремонтов.

Первый и второй энергоблоки Курской АЭС, согласно данным «Росэнергоатома», ремонтировались дольше запланированного из-за увеличения объема работ по восстановлению ресурсных характеристик реакторных установок. На третьем энергоблоке сроки ремонта продлили из-за необходимости замены устройств аварийного охлаждения технологических каналов.

Продление сроков ремонта констатируется и на четвертом энергоблоке Нововоронежской АЭС. Виной тому стала несвоевременная поставка кабельной продукции и задержка ее сертификации для выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока.

Олег Мухин