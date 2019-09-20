На воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого Ил-96-400М

Воронежский авиазавод (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК) завершил стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщили в ПАО «Ил». Теперь первый образец лайнера будет перемещен в цех окончательной сборки.

Строительство первого Ил-96-400М должно завершиться к концу 2020 года. Затем специалисты ПАО «Ил» начнут его наземные и летные испытания. Первый полет опытного образца запланирован на 2021 год. Самолет состоит полностью из российских комплектующих.

Напомним, Ил-96-400М — версия Ил-96 с двигателями ПС-90А-1 и увеличенной длиной фюзеляжа. Основным недостатком самолета называется низкая топливная эффективность. Ранее сообщалось о планах поставлять лайнер специальному летному отряду «Россия» и Минобороны.

Олег Мухин