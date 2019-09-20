«Агро-Белогорье» ищет способы снижения себестоимости свинины

Белгородская группа компаний «Агро-Белогорье» (подконтрольна депутату облдумы Владимиру Зотову, 22,5% — у «Русагро») будет «формировать обновленную систему мотивации» для снижения себестоимости продукции. Об этом шла речь в ходе недавнего совещания совета директоров.

По словам гендиректора группы Ларисы Ковалевой, из-за увеличения производства свинины в стране происходит снижение цен, что обязывает свиноводов «изыскивать дополнительные рычаги для снижения себестоимости продукции». В Национальном союзе свиноводов при этом не ждут повышения отпускных цен на свинину в ближайшие годы.

«По подсчетам экспертов, для сохранения конкурентных позиций на рынке производителям необходимо обеспечить себестоимость производства свиней в живом весе в районе 70 руб. за килограмм, сохранить конверсию корма в диапазоне до 2,65 кг/кг и добиться получения от одной свиноматки в год 3 тыс. т продукта,— заявляют в компании.— В связи с новыми условиями на рынке в холдинге планируется пересмотреть систему мотивации».

По итогам первой половины 2019 года конверсия в «Агро-Белогорье» незначительно выросла и составила 2,81 кг/кг. В 2019 году группа планирует увеличить объемы отгрузки до рекордных 228 тыс. т.

Олег Мухин