Электростанции построились без спроса

Более 80% средств, которые потребители электроэнергии в России платят за мощность электростанций, приходится на нерыночные надбавки, следует из оценки «Совета рынка» (регулятор энергорынков). Так, в 2021 году из суммарного объема платежей за мощность в 823 млрд руб. размер нерыночных надбавок составит 81%, или 667 млрд руб., тогда как еще в 2011 году он составлял только 14%. Крупные потребители утверждают, что готовятся к планомерному повышению надбавок вплоть до 2039 года. Но, по оценкам аналитиков, доля конкурентного сектора в цене на мощность для европейской части РФ будет расти и к 2025 году может составить 30% в европейской части РФ, а в Сибири — до 70–80%.

Доля нерыночных надбавок на оптовом энергорынке к 2021 увеличится до 81% в структуре платежа за мощность, достигнув 667 млрд руб., сообщил 19 сентября на конференции «Новая Россия — новая энергетика» глава «Совета рынка» Максим Быстров. И только 19%, или 156 млрд руб., будут формироваться через платежи за мощность, отбираемую на конкурентном отборе (КОМ). По итогам 2019 года общий объем платежа за мощность составит 706 млрд руб., из них 572 млрд руб. приходится на надбавки.

Плата за электроэнергию в России помимо цены мощности включает в себя также цену самой электроэнергии. Она формируется рыночным образом на рынке на сутки вперед (РСВ).

Размер нерыночных платежей растет год к году, следует из материалов «Совета рынка».

В 2011 году потребители энергии заплатили за мощность 221 млрд руб., при этом доля нерыночных механизмов составляла лишь 14%, или 32 млрд руб.

Основную часть дополнительных выплат составляют надбавки к рыночной цене для возврата инвестиций в строительство новых ТЭС, ГЭС и АЭС по программе договоров на поставку мощности (ДПМ, гарантировали инвесторам повышенные платежи оптового энергорынка). До введения программы ДМП крупная новая генерация в России строилась эпизодически, и страна в основном полагалась на станции, построенные в советское время. Позже платеж за мощность стали поднимать новые квазирыночные надбавки, введенные для поддержки зеленой энергетики, снижения энерготарифов на Дальнем Востоке, строительства новой генерации в Калининградской области и Крыму.

Пик инвестиционных надбавок в цене на мощность придется как раз на 2021 год, считает Николай Посыпанко из Vygon Consulting. По оценке аналитика, доля конкурентного сектора в цене на мощность для европейской части РФ сейчас составляет около 20%, к 2025 году она вырастет до 30%, а в Сибири, где цены на мощность покрывают издержки более дорогих угольных станций, а надбавок меньше,— до 70–80%.

В «Сообществе потребителей энергии» ожидают, что доля нерыночных надбавок в структуре платежей за мощность будет расти еще 20 лет. «Рекорд уровня нерыночных надбавок в цене мощности, судя по динамике их развертывания, регуляторы планируют обновлять ежегодно. Оплата капремонтов ТЭС под видом модернизации продлит эту удручающую ситуацию на рынке мощности как минимум до 2039 года»,— говорит заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

Полина Смертина